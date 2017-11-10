Влиятельный саудовский богослов позволил мусульманам молиться в храмах других религий

2017-11-10 19:51 | www.trend.az | 5

Известный богослов Саудовской Аравии Абдулла бен Сулейман аль-Манеа издал фетву с разрешением мусульманам молиться как в шиитских, так и в суфийских мечетях, а также в церквях и синагогах, передает в пятницу ТАСС со ссылкой на саудовскую газету Arab Times.

Аль-Манеа, который является членом Совета высших богословов королевства, указал, что ислам - религия толерантности и милосердия, а не насилия, нетерпимости или терроризма.

По его мнению, мусульманам следует распространять истинный ислам и следовать традициям Пророка, который терпимо относился к людям разных религиозных убеждений. Все сущее принадлежит Богу, отметил аль-Манеа и привел слова Пророка: "Вся земля была сделана для меня местом совершения молитв и средством очищения".

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о мнению богослова, ислам - религия сосуществования, а не насилия, мусульмане не могут расходиться в основных принципах вероучения, но могут принадлежать к различным течениям своей религии.

Что касается отношений с представителями других религий, то аль-Манеа напомнил случай, когда Пророк принял делегацию христиан из Наджрана в своей мечети и позволил им совершать свою молитву, обратясь к Иерусалиму. Он также привел другие высказывания Мухаммеда, выражающие его доброту и милосердие по отношению к немусульманам.

По его словам, ислам распространился во многих странах, например, таких, как Индонезия или Малайзия, благодаря хорошим манерам купцов-мусульман, которые демонстрировали привлекательность ислама.

Аль-Манеа подчеркнул, что "христиане могут входить в мечети и молиться там за исключением Великой мечети в Мекке".