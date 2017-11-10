МАГАТЭ: “Обязательства, взятые на себя Ираном по СВПД выполняются"

2017-11-10 21:10 | www.apa.az | 2

Объем ядерной программы Ирана сократился после вступления в силу соглашения по атому, страна проходит самые жесткие проверки в мире.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил генеральный директор МАГАТЭ Юкия Амано.

"Обязательства, взятые на себя Ираном по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) выполняются. Сейчас Иран находится под самым жестким режимом проверки ядерной деятельности в мире. Наши инспекторы имеют расширенный доступ к объектам и имеют больше информации о ядерной программе Ирана, которая сейчас меньше, чем была до вступления СВПД в силу", - заявил Амано, выступая в пятницу на Генассамблее ООН.

Иран и "шестерка" международных посредников (РФ, США, Великобритания, КНР, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.