На Солнце началась буря

2017-11-10 17:52 | www.oxu.az | 2

Ученые Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) обнаружили на Солнце масштабную плазменную бурю, причины которой пока не установлены.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report со ссылкой на зарубежные СМИ, по словам специалистов, время продолжения бури пока невозможно установить.

Согласно сообщению, плазменные бури создают основание для геомагнитных бурь на Солнце. Ученые подчеркивают, что плазменные бури происходят редко.

Напомним, что 7-8 ноября на Солнце произошла буря. Буря достигла максимума 9-10 ноября и ожидается, что 11 ноября относительно ослабнет. Предполагается, что 15 ноября вновь произойдет геомагнитная буря.

По мнению ученых, от геомагнитной бури в основном пострадают люди с хроническими заболеваниями.