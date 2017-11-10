В Массалы повесилась пятнадцатилетняя девочка

2017-11-10 17:58 | www.oxu.az | 3

В селе Калба-Гусейнли Масаллинского района Азербайджана повесилась на дереве у себя во дворе пятнадцатилетняя девочка.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на vesti.az, стали известны некоторые подробности в связи с инцидентом.

Так, два месяца назад девочка потеряла отца (до этого родители жили отдельно), а перед этим ее мать подала заявление о том, чтобы забрать дочь из школы, ссылаясь на неуспеваемость. Незадолго до инцидента между дочерью и матерью произошла ссора, и девочка ушла из дому. Спустя некоторое время мать нашла ее повесившейся. По факту ведется разбирательство.

Э.А.