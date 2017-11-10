Подо льдами Антарктики существует гигантское озеро из магмы - НАСА

2017-11-10 19:56 | www.trend.az | 3

Геологи и ученые из НАСА нашли на территории земли Мэри Бэрд на западе Антарктиды гигантское подземное "озеро", заполненное магмой, чье существование пока является загадкой для ученых, передает в пятницу РИА Новости со ссылкой на LiveScience.

"Спутниковые снимки указывают на наличие мощных и при этом постоянных потоков воды, спускающихся с поверхности ледников в море Росса, а также пульсирующих выбросов воды в других уголках Западной Антарктики. Мы показали, что эта вода может возникать только в результате действия подземного тепла на нижние слои ледников", - пишут Йоханнес Бондзио из Центра Гельмгольца в Бремерхафене (Германия) и его коллеги.

Ежегодно ледовый щит Антарктиды теряет до 2,8 тысячи кубокилометров льда, и в последнее десятилетие ледовый покров сокращается все быстрее. Долгое время считалось, что это происходит из-за ускоренного формирования айсбергов, однако американские климатологи в июне 2013 года выяснили, что чуть больше половины от объема "исчезнувших" льдов было растоплено теплыми течениями, омывающими подводную часть ледового щита Антарктики. Год назад ученые обнаружили, что аналогичным образом на ледники действуют сильные ветра, господствущие в заполярье в последние годы.

Эти теплые течения и мощные потоки воздуха, тем не менее, не могут полностью объяснить то, почему льды южной полярной шапки тают аномально быстро. В конце лета этого года ученые нашли потенциальный ответ на этот вопрос, обнаружив десятки активных вулканов под толщей ледового щита Антарктиды.

Эти открытия заставили Бондзио и его коллег задуматься о том, как сильно извержения вулканов и потоки раскаленной магмы в приповерхностных слоях недр Земли влияют на скорость таяния полярных льдов. Дело в том, что температура, при которой лед начинает таять, достаточно быстро снижается по мере роста толщины ледника и давления у его подножия, благодаря чему даже небольшой нагрев почвы может резко ускорить процесс таяния очень толстых и древних льдов южного континента.

Руководствуясь этими идеями, ученые проанализировали спутниковые снимки Антарктиды и вычислили то, как быстро "текут" ее ледники в сторону моря в разных регионах континента и как много талой воды образуется рядом с ними. Эти данные геологи сравнили с аналогичными параметрами, вычисленными при помощи компьютерной модели ледовой шапки континента, не включающей в себя ее возможный "подогрев" вулканами и "реками" из магмы.

Очень серьезные расхождения в результатах расчетов и наблюдений указали на наличие огромного озера из магмы, расположенного на территории земли Мэри Бэрд на западе Антарктиды. Как показывают расчеты ученых, оно прогревает расположенные над ним породы и слои льда почти с такой же силой, как и Йеллоустонский супервулкан, вырабатывая примерно в три раза больше тепла, чем соседние слои горных пород.

Сам факт существования этого резервуара раскаленных пород является загадкой для геологов – на территории земли Мэри Бэрд и ледника Росса нет никаких разломов и областей тектонической активности, которые могли бы поддерживать существование лавовых озер таких размеров.

Как предполагают Бондзио и его коллеги, это "озеро" является продуктом движения так называемого плюма - грибообразного вертикального течения сверхгорячей и легкой материи в мантии Земли. Плюмы, за счет высокой скорости их движения и высокой температуры, могут "пробивать" толстые и холодные породы континентальной коры и выходить на поверхность планеты, вызывая мощнейшие извержения вулканов и порождая подобные подземные "озера".

Как полагают ученые, этот плюм поднялся к поверхности достаточно давно, примерно 50-110 миллионов лет назад, когда Антарктика еще не была покрыта льдами и на ее поверхности обитали динозавры и другие древние животные. Вполне возможно, что прошлые эпизоды ускоренного таяния льдов южной полярной шапки были связаны с существованием этого "озера", заключают ученые.