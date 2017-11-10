«Русских хакеров» обвинили в попытках дестабилизации ЕС

2017-11-10 18:10 | www.oxu.az | 3

Глава МИД Испании Альфонсо Дастис заявил, что есть достаточно свидетельств, что некие «русские хакеры» пытаются дестабилизировать ситуацию в Испании и в Европейском союзе в целом, однако не привел никаких доказательств, передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

«Кажется, что есть достаточно достоверных сообщений, подтверждающих, что российские сети или "хакеры" стоят не только за тем, что касается исключительно Испании, но и это способ дестабилизировать Европейский Союз», - заявил министр в интервью радиостанции Cope.

По его словам, подобный интерес Россия проявляет «давно», поскольку не чувствует себя «удобно» в связи с «единством» европейского проекта.

По мнению министра, эти «русские сети» будут «объектом изучения не только в Испании, но и в ЕС». Он также заявил, что ЕС разрабатывает стратегию, чтобы «противостоять пропаганде», направленной против стран-членов организации.

Н.О.