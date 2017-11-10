ФАО обеспокоена экономическими и социальными последствиями для бедных стран

2017-11-10 18:25 | www.oxu.az | 3

В то время как цены на продовольственные товары в целом остаются стабильными, стоимость импорта продовольствия вырастет в 2017 году до 1,413 триллиона долларов США, что на 6 процентов больше по сравнению с предыдущим годом, и это второе по величине значение за всю историю, говорится в последнем докладе ФАО «Продовольственный прогноз», опубликованном сегодня.

Более высокая стоимость импорта обусловлена увеличением международного спроса на большинство продовольственных товаров, а также ростом стоимости перевозок. Особую озабоченность вызывают возможные экономические и социальные последствия двойного увеличения стоимости импорта продовольствия для наименее развитых стран и стран с низким уровнем доходов и продовольс

твенным дефицитом.

«Более высокие счета за импорт не обязательно означают увеличение закупок продовольствия. Дело в том, что сама стоимость импортирования сильно возросла», - сказал экономист ФАО Адам Пракаш.

Рост затрат на импорт отмечается в тот момент, когда запасы продовольствия находятся на высоком уровне, прогнозы по урожайности являются хорошими, а рынки продовольственных товаров по-прежнему хорошо обеспеченными.

«Продовольственный прогноз», выпускаемый два раза в год, внимательно изучает рынки основных категорий продуктов питания, включая маниоку, животноводческую и молочную продукцию, рыбу, растительные масла и основные зерновые. Несмотря на то, что производственные тенденции остаются сильными по всем категориям, средние цены по международным сделкам могут скрывать более специфические тенденции. Например, тогда как международные цены на пшеницу были низкими, цены на пшеницу Hard Red Spring в США, популярный высококачественный сорт с высоким содержанием белка, используемый для приготовления лапши и макарон, в июле 2017 года были на 40 процентов выше, чем год назад. Ароматические сорта риса выросли в восемь раз больше по сравнению со средним индексом ФАО на все сорта риса, который вырос на 4 процента по сравнению с предыдущим годом. Аналогичным образом, индекс цен ФАО на сливочное масло в 2017 году вырос на 41 процент, что более чем в три раза превышает индекс цен на молочные продукты, частью которого он является.

Особенно динамичными были отрасли животноводства и производства молочной продукции. В этом году общая стоимость импорта мяса достигнет рекордно высокого показателя в 176 млрд. долларов США, что на 22 процента больше, чем в 2016 году. Мировое производство молока, по прогнозам, вырастет на 1,4 процента, чему способствует устойчивое 4-процентное увеличение производства в Индии, даже несмотря на то, что более строгие экологические нормы и контроль качества в Китае могут привести к сдерживанию этого роста.

Мировое производство растительных масел и животных жиров - самые крупные статьи расходов в импортных счетах стран с низким уровнем доходов и продовольственным дефицитом - в текущем году увеличится незначительно после прошлогоднего сильного сезона. Но глобальное производство сои, несмотря на бум посадок в Северном полушарии, будет снижаться, поскольку урожайность вернется к нормальному уровню после почти оптимальной погоды в прошлом году.

Возможности для тропических фруктов

По данным «Продовольственного прогноза», тропические фрукты все чаще становятся звездами мировой торговли, а совокупная стоимость экспорта манго, ананаса, авокадо и папайи может достигнуть 10 миллиардов долларов в этом году.

Их популярность является многообещающей для борьбы с бедностью и развития сельских районов, поскольку почти все производство сосредоточено в развивающихся странах и обычно осуществляется мелкими фермерами с менее чем пятью гектарами земли.

По оценкам ФАО, общий объем производства четырех фруктов может достигнуть 92 миллиона тонн в этом году по сравнению с 69 миллионами тонн в 2008 году. В настоящее время 95 процентов этой продукции потребляется на местном уровне, но рост доходов и изменение потребительских предпочтений, скорее всего, приведут к увеличению объемов экспорта, особенно если свободная торговля и улучшенный доступ к рынкам будут в дальнейшем стимулировать распределение.

Крупнейшими производителями тропических фруктов являются Индия, где производится около 40 процентов манго в мире, Коста-Рика, которая поставляет значительную большую часть ананасов в мире, Китай и Бразилия, а также Мексика, которая является крупнейшим экспортером фруктов.

Африка может установить рекорд по производству маниоки

Помимо подробного анализа производства, торговли и спроса на основные зерновые и масличные культуры, в «Продовольственном прогнозе» содержится обзор по производству маниоки, которая является одним из наиболее быстро растущих культур на глобальном уровне и является третьим по важности источником калорий в тропиках, после риса и кукурузы.

Производство в Африке к югу от Сахары может достигнуть рекордного уровня в этом году в 156 миллионов тонн, чему способствуют различные программы коммерческого расширения, направленные на ограничение зависимости от импорта продовольствия в регионе.

Тем не менее, глобальное производство этого корня, скорее всего, сократится в 2017 году до 278 миллионов тонн после двух десятилетий непрерывного роста из-за сочетания засушливых условий, снижения цен и изменений в политике, говорит ФАО.