Генсек ООН анонсировал новый саммит по климату

2017-11-10 20:06 | www.trend.az | 4

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш проведет в сентябре 2019 года саммит по климату с целью активизации усилий по борьбе с глобальным потеплением и его последствиями. Об этом он объявил в пятницу журналистам в штаб-квартире всемирной организации, передает ТАСС.

Административный глава ООН предупредил, что возможности стран добиться поставленных в Парижском соглашении целей по сокращению выбросов парниковых газов быстро ускользают. Он привел новые данные Всемирной метеорологической организации (ВМО), согласно которым концентрация углекислого газа в атмосфере превысила в 2016 году 403 части на 1 миллион (403 ppm), что представляет собой самый высокий уровень за 800 тысяч лет. ВМО также сообщила, что нынешний год войдет в тройку самых жарких за всю историю систематических наблюдений.

"Эти доклады посылают четкие сигналы о том, что нам нужно активизировать действия в области климата и поставить более амбициозные цели", - сказал Гутерриш. По его словам, в сентябре 2019 года он проведет климатический саммит, чтобы мобилизовать политическую волю "на самом высоком уровне" и привлечь инвестиции. "Я прошу мировых лидеров смело противостоять закоснелым интересам, проявить мудрость, инвестируя в будущее, и позаботиться о том, какой мир мы построим для наших детей", - сказал генеральный секретарь.

Он сообщил, что в течение пятницы отправится в Бонн, где проходит 23-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата. По его словам, в ходе своего выступления он выскажется за решительные действия по борьбе с глобальным потеплением, а также призовет страны к более активному участию в фонде помощи развивающимся государствам, который должен насчитывать 100 миллиардов долларов.