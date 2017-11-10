"Хезболлах" обвинила Эр-Рияд в подталкивании Израиля к нападению на Ливан

2017-11-10 20:08 | www.trend.az | 3

Генеральный секретарь движения "Хезболлах" Хасан Насрулла заявил, что ливанское движение располагает информацией о требовании Саудовской Аравии к Израилю атаковать Ливан, передает РИА Новости.

"Мы не предполагаем, мы располагаем информацией, что Саудовская Аравия потребовала от Израиля ударить по Ливану взамен на десятки миллиардов долларов", - сказал лидер ливанских шиитов в прямом эфире телеканала "Аль-Манар".

Насрулла, отметил, что согласно полученной информации в Израиле на сегодняшний день обсуждается предложение Эр-Рияда. "Мы сомневаемся, что Израиль пойдет войной на Ливан, так как знает высокую цену этой войне. Израиль не думает, что мы боимся или в замешательстве, мы готовы к противостоянию", - сказал Насрулла.

Премьер-министр Ливана Саад Харири четвертого ноября объявил о своей отставке с поста, находясь в Эр-Рияде. В транслировавшейся саудовским каналом "Аль-Арабия" речи он обвинил шиитское движение "Хезболлах" и Иран в разжигании розни в Ливане и арабском мире и заявил, что узнал о готовящемся на него покушении.

Президент Ливана Мишель Аун после заявления Харири сообщил, что будет ждать возвращения политика на родину для объяснения отставки. Лидер движения "Хезболлах" Хасан Насрулла заявил, что причины отставки Харири нужно искать в Саудовской Аравии, а МИД Ирана назвал обвинения со стороны Харири безосновательными. Хасан Насрулла также заявил, что Эр-Рияд вынудил премьер-министра Ливана Саада Харири подать в отставку и, возможно, удерживает его в Саудовской Аравии принудительно.