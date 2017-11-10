Лавров заявил, что не отвечает за слова «чинуш Трампа» – ВИДЕО

2017-11-10 18:57 | www.oxu.az | 4

Глава российского МИД Сергей Лавров прокомментировал сообщение о том, что переговоры президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа на полях саммита АТЭС не состоятся, передает Oxu.Az со ссылкой на Трамп.

Он напомнил, что глава Белого дома сам заявлял о своем желании встретиться с российским коллегой, однако за дальнейшим разъяснениями ситуации посоветовал обращаться к американской стороне.

«Что на это говорят остальные его (Трампа — прим.) "чинуши", я не знаю, спрашивайте у них», - добавил министр. Он отметил, что не может отвечать за высказывания политиков из Вашингтона.

Н.О.