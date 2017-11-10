Религиозное образование на ступени бакалавра должно быть получено только в Азербайджане - госкомитет

2017-11-10 20:12 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Религиозное образование на ступени бакалавра должно быть обязательно получено в Азербайджане, на уровне же магистратуры и докторантуры можно обучаться за границей.

Об этом в пятницу сказал заместитель председателя Государственного комитета по работе с религиозными структурами Гюндюз Исмайлов на конференции «Работа по религиозному просвещению: нынешняя ситуация и возможности».

По его словам, в Азербайджане более 3000 человек получают религиозное образование за рубежом

«Часть из них мыслит, как мы. Остальные попадают под воздействие определенных религиозных взглядов. Мы против получения религиозного образования за рубежом, потому что образ жизни за границей отличается от нашего. И это оказывает свое влияние на формирование религиозных взглядов. Учитывая это, мы считаем, что религиозное образование на ступени бакалавра должно быть обязательно получено в Азербайджане. Для обучения же в магистратуре и докторантуре можно поехать за рубеж. В то же время можно привлечь в нашу страну религиозных специалистов из-за рубежа», - сказал Исмайлов.

Зампредседателя госкомитета также отметил, что Бакинский исламский университет играет большую роль в пропаганде исламских ценностей в Азербайджане.

«Бакинский исламский университет функционирует уже на протяжении многих лет. Этот университет играет большую роль в пропаганде исламских ценностей в Азербайджане, и никто не может это отрицать. Если бы не этот университет, в большинстве мечетей не было бы религиозных деятелей либо они перешли бы в руки религиозных фанатиков из какого-либо течения. Этот университет имеет большие заслуги в осуществлении государственной политики в этой сфере», - сказал зампредседателя госкомитета.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)