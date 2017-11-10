Как пройдет Ночь Болливуда в Баку - откровения звезд Азербайджана и Индии (ФОТО)

2017-11-10 20:16 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend Life/ - В столицу Азербайджана приехала звезда индийской эстрады Алиша Чинай, которую называют "Индийской Мадонной" и "Королевой поп-музыки Индии", сообщает Trend Life. Именно она исполняет полюбившиеся всем песни из известных индийских фильмов. Певица исполнит на концерте свои хиты "Made in India", "Zoobie Zooby", "Mujhe Log Bole", "Raja Hindustani", "Sona Sona Roop Hai", "Kajra Re", песни из известных индийских кинофильмов "Танцор диско", "Танцуй, танцуй", "Мистер Индия" и т.д.

Завтра артистка выступит на грандиозном празднике Bollywood Night, приуроченном 25-летию установления дипломатических связей между Азербайджаном и Индией и 70-летию независимости Индии. Мероприятие состоится в спортивно-концертном комплексе имени Гейдара Алиева 11 ноября в 19.00.

В преддверии праздничного вечера прошла пресс-конференция с участием организаторов проекта и творческого коллектива Bollywood Night. Среди них, руководитель Full House Entertainment Диа Соун Кхе, президент Индийской ассоциации Азербайджана Соби Т.Абрахам, Звездный посол Болливуда в Азербайджане - солист Азербайджанского телевидения и радио, народный артист Фаик Агаев, модельер Лейла Ахмедова, певец Джейхун Бакинский, шоумен Кямран Гасанли, ведущие вечера Нармина Агаси и Самир Байрамлы, художник-постановщик Этибар Гулиев.

"Безумна рада приехать в Азербайджан и познакомиться с вашей культурой и традициями. Мне очень хочется прогуляться по городу, посмотреть достопримечательности Баку, насладиться красочной атмосферой вашей столицы. Я совершила прогулку по древней части Баку - Ичери Шехер и выражаю свое восхищение его архитектурой. Баку называют городом контрастов, и действительно тут гармонично сливаются история и современность. Знаете, я только приехала, но уже в восторге от того, какие здесь живут гостеприимные, радушные люди", - поделилась впечатлениями от визита Алиша Чинай, и добавила уже на азербайджанском языке "Mən sizi sevirəm!" (Я вас люблю!).

Звезда индийской эстрады отметила, что, к сожалению, до приезда немного знала об азербайджанской культуре и искусстве.

"Расцениваю свой визит, как прекрасную возможность познакомиться с историей, культурой и обычаями Азербайджана. В первый день знакомства Фаик Агаев подробно рассказывал мне об азербайджанской музыке, национальной кухне, живописной природе. После Баку на несколько дней отправлюсь в Шеки, с нетерпением жду этой поездки", - сказала Чинай.

Алиша Чинай выразила признательность организаторам Bollywood Night, подчеркнув, что данное мероприятие служит расширению и развитию отношений между двумя странами в сфере культуры и искусства.

"Счастлива, быть частью столь масштабного мероприятия. С нетерпением жду завтрашнего дня, чтобы спеть для бакинской публики свои песни. Мне сказали, что индийские фильмы, музыка и танцы здесь очень популярны", - сказала певица.

По словам Фаика Агаева, в социальной сети прошел опрос слушателей, о том какие песни они хотели бы услышать на празднике Bollywood Night.

"Пока не буду называть эти композиции, как и рассказывать о том будем ли мы петь дуэтом с Алиша Чинай. Знаю, всем это интересно, но пусть это пока останется - секретом. Могу сказать, что гостей Bollywood Night ждет много интересных сюрпризов, и мероприятие не ограничивается только концертом. Приходите, вы не пожалеете!", - отметил народный артист.

Фаик Агаев также отметил, что в Азербайджане всегда была особая любовь к индийскому кино, многие актеры являются любимыми для нашего народа.

"Индия – это страна волшебства и тайны, ослепительной красоты и экзотического очарования, и одним из брендов этой страны является кинематограф – Болливуд. Смешение различных религий, культур и традиций придает стране особенный колорит и неповторимое очарование", - отметил Джейхун Бакинский.

"Древнейшая культура, мудрая философия, изумительные по красоте храмы, приветливый народ и красивые обычаи, это все Индия. Фильмы этой страны являются самобытным направлением - это всегда душевные любовные истории, неподражаемые танцевальные и музыкальные постановки, в них раскрываются темы, которые были и будут актуальными во все времена", - отметил Кямран Гасанли.

"Всем известно, что такое обилие цвета, красок, музыки с песнями и танцами найти в кинематографе других стран невозможно. Болливуд - это слабое место всех тех, кто любит яркие краски жизни и, конечно же, happy end!Уверена, что наше предстоящее шоу Bollywood Night также будет иметь большой успех среди нашей любимой бакинской публики", - отметила Нармина Агаси.

"Фильмы Болливуда вошли в жизнь многих людей разной возрастной категории, благодаря красочным съемкам, талантливой игре актеров, увлекательному сюжету. В наши дни индийское кино по-прежнему смотрит и любит многомиллионная публика. Поэтому приглашает всех на наш вечер, который станет настоящим праздником для всех любителей индийского кино, музыки и танцев", - отметил Самир Байрамлы.

Дизайнер Лейла Ахмедова представит коллекцию "Азербайджан".

"Коллекция создавалась в течение десяти последних лет. Это большой дизайнерский проект, в рамках которого также снят фильм", - сказала дизайнер.

На вечере будет также представлена коллекция индийских нарядов и азербайджанских национальных костюмов модельера Айгюн Махмудовой.

Участники пресс-конференции и Bollywood Night пригласили всех на праздничный вечер, который станет знаменательным событием в культурной жизни страны.

В концертной программе также примут участие певица Кенуль Керимова и юная Нурай. Все азербайджанские артисты будут выступать в национальных костюмах Индии и представят известные композиции этой сказочной страны. Выступления будут сопровождаться ярким шоу и танцами группы "Супер танцор".

Для гостей с 17.00 до 21.00 будет также организована красочная праздничная ярмарка Food & Shopping Festival. Вход на ярмарку только по билетам.

Цены билетов 10, 20, 40 и 75 манатов. Билеты продаются во всех кассах Баку, 28 Mall, Gənclik Mall, центрах Службы Asan и онлайн https://iticket.az/ru/events/bollywood-night. Для бесплатной доставки - (077) 600 00 60. Телефон для справок: (077) 6229270, (077) 6229295.

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(Автор и фото - Джани Бабаева)