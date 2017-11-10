Пассажиропоток Международного аэропорта Гейдар Алиев вырос более, чем на 20%

2017-11-10 19:00 | www.oxu.az | 4

В период с января по октябрь 2017 года Международный аэропорт Гейдар Алиев обслужил 3,46 млн. пассажиров. Данный показатель вырос более, чем на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысил суммарную статистику за весь 2016 год.

За отчетный период на долю национального авиаперевозчика «Азербайджанские Авиалинии» (AZAL) пришлось 2 млн. пассажиров, из которых 504 тыс. было перевезено на внутренних рейсах.

На международные рейсы пришлось 85% пассажиропотока. 50,6% от международных перевозок бакинского аэропорта пришлось на долю AZAL, 49,4% - иностранных авиаперевозчиков.

На текущий момент бакинский аэропорт обслуживает 30 авиакомпаний по 53-м направлениям. В десятке самых популярных международных направлений – Москва, Стамбул, Дубай, Киев, Тегеран, Анталия, Тбилиси, Багдад, Доха и Санкт-Петербург. По этим направлениям совершили полеты 2,1 млн. пассажиров.

Новый аэровокзальный комплекс Международного аэропорта Гейдар Алиев (Терминал 1) был сдан в эксплуатацию в апреле 2014 года. Его общая площадь составляет 65 тыс. кв.м.

Международному аэропорту Гейдар Алиев была присвоена престижная категория «4 Звезды» от Skytrax, являющейся влиятельной британской консалтинговой компанией, специализирующейся на изучении качества предоставляемых услуг различными авиакомпаниями и аэропортами во всем мире.

В марте текущего года бакинский аэропорт также возглавил список самых лучших по уровню предоставляемых услуг среди всех аэропортов России и стран СНГ по версии Skytrax World Airport Awards.