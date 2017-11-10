В «CinemaPlus» прошла премьера «Yanlış anlama» – ВИДЕО + ФОТО

2017-11-10 19:13 | www.oxu.az | 4

В кинотеатре премиум класса «CinemaPlus Gənclik Mall» 8 ноября в 19:30 прошла премьера комедийного фильма «Yanlış anlama».

Как передает Oxu.Az, мероприятие посетили звезды шоу-бизнеса, известные актеры, режиссеры, телеведущие, медиа-персоны, многочисленные представители СМИ.

В день премьеры была проведена пресс-конференции с участием турецких актеров Хакан Билгин, Бахадыр Эфэ, Пелин Сёнмез, исполнительный продюсер фильма Левент Дженгизхан, а также азербайджанских актеров, таких, как Ферда Амин, Парвин Абыева и Ислам Мехралиев.

В комедийном фильме со смешной историей описываются теплые отношения между Турцией и Азербайджаном.

Режиссер фильма Улаш Джихан Шимшек. В ролях: Шевкет Чорух, Хакан Билгин, Сеннур Ногайлар, Бахадыр Эфэ, Пелин Сёнмез, Илькер Айрык, Дуйгу Караджа, Ферда Амин, Парвин Абыева и Ислам Мехралиев.

С.Б.

