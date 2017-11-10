В Ашхабаде прошел семинар по управлению водными ресурсами

2017-11-10 20:23 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - В Ашхабаде состоялся семинар Регионального экологического центра Центральной Азии, посвящённый принципам интегрированного управления водными ресурсами. Мероприятие было организовано в контексте председательства Туркменистана в Международном фонде спасения Арала (МФСА), принятия нового Водного кодекса и повышения потенциала управленческого звена в водной сфере.

В работе семинара приняли участие депутаты Меджлиса, специалисты министерств – сельского и водного хозяйства, финансов и экономики, Национального комитета по гидрометеорологии при Кабинете министров, преподаватели Туркменского сельскохозяйственного университета, специалисты различных экологических проектов, общественных природоохранных организаций – ООПТ и «Тебиги кувват», представители международных институтов – партнёров Туркменистана в области защиты и рационального использования природных ресурсов – Межгосударственная комиссия по устойчивому развитию (МКУР) МФСА, ПРООН, GIZ.

Научно-практический семинар был организован для ознакомления отечественных специалистов в сфере водопользования с международной практикой и региональным опытом бассейнового управления реками. Об опыте Казахстана рассказали эксперты программы водных инициатив Регионального экологического центра Центральной Азии Р.Исаходжаев и И.Петраков.

Представитель Межгосударственной комиссии по устойчивому развитию Международного фонда спасения Арала Б.Мамедов отметил, что изменение климата уже сегодня влияет на жизнь аридных регионов, которым предстоит научиться адаптировать развитие экономики к условиям глобального дефицита пресной воды. Здесь важным остаётся соблюсти интересы всех сторон, строить на взаимодоверительной основе водное сотрудничество. Семинар определил комплекс задач, которые туркменским специалистам предстоит решать в ближайшие годы.