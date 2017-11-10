Награждены сотрудники Центра стратегических исследований – СПИСОК

2017-11-10 19:41 | www.oxu.az | 4

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении медалью «Терегги» сотрудников Центра стратегических исследований при президенте Азербайджанской Республики.

Как сообщает Oxu.Az, согласно распоряжению, по случаю 10-летнего юбилея создания Центра стратегических исследований при президенте Азербайджанской Республики и за плодотворную деятельность в общественно-политической жизни страны медалью «Терегги» награждены следующие сотрудники Центра:

Пашаева Гюльшан Мамедали гызы

Аллахъярова Таира Бекир гызы

Велиев Джавид Исмаил оглу

Мухаммади Месиага Ахмед оглу

Садыхов Исмаил Энвер оглу.

С.Б.

