В Центральной Азии больше возможностей, чем вызовов — Могерини

2017-11-10 20:29 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В Центральной Азии больше возможностей, чем вызовов.

Об этом в Самарканде в пятницу сказала верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности, вице-президент Европейской комиссии Федерика Могерини на международной конференции по обеспечению безопасности и устойчивого развития в Центральной Азии.

«Мы живем в очень сложное и опасное время, быть может, в самое деликатное время после окончания холодной войны. В этом регионе я вижу больше возможностей, чем вызовов и угроз. Это возможности для экономического роста, обеспечения безопасности, совместного развития Центральной Азии», — заявила она.

Европейский союз готов поделиться со странами Центральной Азии опытом в региональной интеграции, отметила вице-президент Еврокомиссии.

«ЕС готов не только делиться своим опытом и знаниями, но и поддерживать регион и каждую страну в выбранном пути сотрудничества всеми средствами, которые у нас есть», — сказала Могерини.

Сторонам необходимо помогать друг другу в поиске коллективных ответов на глобальные вызовы — изменение климата, охрана окружающей среды, управление водными ресурсами, отметила она.

«Большая часть вызовов, с которыми мы сталкиваемся, выходят за рамки международных границ. У нас нет иного выбора, кроме регионального и международного сотрудничества. В частности это касается вопросов безопасности — это иранская ядерная программа, поддержание процесса мира и процветания в Афганистане, радикализация нашей молодежи и другие», — сказала представитель Евросоюза.

Могерини также отметила важность поддержки Союза. «Европейский союз и Центральная Азия являются партнерами для перемен. Мы поддерживали Кыргызстан, Таджикистан и Казахстан в их стремлении вступить во Всемирную торговую организацию, и мы надеемся, что сможем сделать то же самое для Узбекистана и Туркменистана. Центральная Азия может быть дверью между Европой и Дальним Востоком», - сказала она, отметив, что компании ЕС стремятся инвестировать здесь.

(Автор: Нигяр Гулиева. Редактор: Ирина Парфёнова)