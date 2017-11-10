Госкомитет по работе с религиозными структурами о проблемах идеологической безопасности в Азербайджане

2017-11-10 20:36 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Одной из основных проблем с точки зрения идеологической безопасности в Азербайджане является противопоставление религиозной принадлежности национальной.

Об этом в пятницу сказал заместитель председателя Государственного комитета по работе с религиозными структурами Гюндюз Исмайлов на конференции «Работа по религиозному просвещению: нынешняя ситуация и возможности».

По его словам, некоторые религиозные группы целенаправленно противопоставляют религию азербайджанству.

«Некоторые так называемые «верующие» не считают шехидами людей, погибших во время событий 20 января, Ходжалинского геноцида. Они также не признают 28 мая Днем Республики, 26 июня – Днем Вооруженных сил, 31 декабря – Днем солидарности азербайджанцев всего мира. Как могут называться гражданами Азербайджана такие люди? В чем их цель, почему они пытаются ослабить идеи азербайджанства», - сказал Исмайлов.

Другой большой проблемой с точки зрения идеологической безопасности, по его мнению, являются попытки верующих ослабить светскость общества.

«Они говорят, что Азербайджан должен управляться по законам шариата. Однако Азербайджан не исламское, а светское государство», - подчеркнул зампредседателя госкомитета.

Как сказал Исмайлов, третьей проблемой является политизация религии.

«Порой верующие в мечетях и за их пределами выдвигают политические требования, пытаются указывать, как Азербайджану следует строить отношения с Америкой, Ираном и Израилем. Однако мечеть – это не место для политики. Если кто-то хочет заниматься политикой, пусть создает политическую партию. Естественно, недопустимо создание политической партии под прикрытием религии. Мы выступаем против политизации религии. Другая проблема – ослабление традиционного ислама. Некоторые религиозные группы нетолерантны. Выступления против светского образования также являются одной из проблем. Однако школа и мечеть не являются альтернативой друг другу. Также под прикрытием религии ни в коем случае нельзя допускать ограничения прав женщин», - сказал Исмайлов.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)