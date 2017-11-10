Дутерте проигнорировал ужин с президентами

2017-11-10 20:00 | www.oxu.az | 5

Президент Филиппин Родриго Дутерте не явился на торжественный ужин лидеров - участников ежегодного саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который проходит в эти дни во вьетнамском курортном городе Дананге, передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

Место президента Филиппин за столом лидеров заняли министр иностранных дел страны Алан Питер Каэтано и его супруга.

Каэтано объяснил филиппинским журналистам, аккредитованным на саммите, что президент «устал и решил подольше отдохнуть перед завтрашним деловым завтраком лидеров АТЭС, который начинается очень рано».

С.Б.

