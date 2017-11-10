Проспект Бабека в столице будет расширен

2017-11-10 20:10 | www.oxu.az | 4

«Имеются специальные указания главы государства, связанные с устранением пробок. В плане также предусмотрен вопрос расширения проспекта Бабека».

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Report, об этом на передаче QəbuldASAN на радиостанции ASAN Radio сказал председатель ОАО «Азеравтойол» Салех Мамедов.

По его словам, расширение дороги планируется на отрезке от Ramstore до поселка Ени Гюнешли:

«В то же время, мы должны предоставить выход (4-х полосную дорогу) от проспекта Гейдара Алиева, то есть от стадиона «Интер», до проспекта Бабека. Все эти работы отразились в плане города Баку на 2018 год. Кроме того, намерены произвести повторный ремонт на проспекте Нобеля».

Председатель ОАО подчеркнул, что переход в Азербайджане к использованию платных дорог является прямым указанием президента:

«В соответствии с рекомендацией нами предложено, чтобы на первом этапе платными были две магистральные дороги. Предложения в связи с ценами представлены в Кабмин и ожидается их утверждение Тарифным советом. Были учтены тарифы в международной дорожной практике».

С.Б.

