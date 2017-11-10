Трамп покинул торжественный прием в Дананге, не поговорив с Путиным

2017-11-10 20:47 | www.trend.az | 3

Президент США Дональд Трамп покинул зал, где проходил торжественный прием в честь лидеров саммита АТЭС, до его окончания, во время ужина лидеры России и США не общались, передает в пятницу РИА Новости.

Трамп покинул зал до окончания приема, сделав несколько фотографий с лидерами других стран на телефоны. Во время ужина Трамп, как и Путин, общались с ближайшими соседями за столом.

Путин и Трамп встретились на церемонии фотографирования, поприветствовал друг друга рукопожатием.

Оба президента затем прошли на ужин, сев недалеко друг от друга, но по разные стороны от главы Вьетнама - хозяина саммита в этом году.