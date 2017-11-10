На юге Франции автомобиль наехал на пешеходов, три человека пострадали

2017-11-10 20:48 | www.trend.az | 5

По меньшей мере три человека пострадали при наезде автомобиля на пешеходов на юге Франции, передает в пятницу РИА Новости со ссылкой на телеканал BFMTV.

По данным телеканала, инцидент произошел около 16.00 по местному времени перед лицеем Сент-Экзюпери в коммуне Бланьяк недалеко от Тулузы. Отмечается, что в результате наезда пострадали три китайских студента, двое находятся в тяжелом состоянии.

Водитель автомобиля задержан. По информации телеканала, инцидент не относится к категории "fiché S", то есть не представляет угрозу национальной безопасности. Вместе с тем, как отмечает телеканал, водитель заявил, что совершил наезд намеренно.