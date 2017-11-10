Путин и Трамп пожали друг другу руки

2017-11-10 20:24 | www.oxu.az | 4

Президент России Владимир Путин пожал руку американского лидера Дональда Трампа на саммите АТЭС, который проходит во Вьетнаме, передает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС.

Такая возможность представилась главам двух государств во время церемонии фотографирования участников форума.

По данным агентства, российский лидер пришел перед началом церемонии и вместе с другими главами государств занял место на специальном подиуме. Трамп явился одним из последних и встал по правую руку от Путина.

Хозяин Белого дома положил руку на плечо российскому президенту, после чего они обменялись парой фраз.

С.Б.

