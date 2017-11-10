Эрдоган выступил против умеренного ислама

2017-11-10 20:49 | www.oxu.az | 6

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал заявление наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана о намерении сделать королевство оплотом умеренного ислама.

Как передает Oxu.Az, об этом в пятницу, 10 ноября, сообщает Hürriyet Daily News.

По его словам, мусульманская религия не может быть умеренной или неумеренной.

«Ислам может быть только одним. В последнее время понятию умеренного ислама уделяется внимание. Возможно, человек, озвучивающий эту концепцию, думает, что идея принадлежит ему. Но она возникла на Западе», — пояснил турецкий лидер.

Бен Сальман, занимающий посты министра обороны и вице-премьера королевства, заявил о намерении «покончить с экстремистскими идеями и вернуть страну к умеренному исламу».

Эрдоган добавил, что вопросы об умеренном исламе ему много лет назад задавали на заседаниях Европарламента.

«Сейчас они снова пытаются выдвинуть эту идею. Они действительно хотят ослабить ислам», — посетовал президент.

Эрдоган также добавил, что в Эр-Рияде «рассуждают об умеренном исламе, однако даже не разрешают женщинам водить».

C.Б.

