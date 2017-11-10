На йеменско-саудовской границе открыли КПП для провоза товаров

2017-11-10 20:51 | www.trend.az | 4

Арабская коалиция в пятницу открыла для провоза товаров расположенный на границе между Йеменом и Саудовской Аравией контрольно-пропускной пункт Аль-Вадиа, который несколько дней назад был закрыт саудовским правительством, передает в пятницу РИА Новости со ссылкой на источник из сил безопасности.

"Проход был открыт для всех путешествующих лиц после объявления Эр-Рияда о закрытии наземных, воздушных и морских пограничных проходов с Йеменом", - заявил источник, добавив, что с сегодняшнего дня можно провозить и товары.

Командование арабской коалиции объявило в понедельник, что закрывает все наземные, воздушные и морские порты Йемена после пуска ракеты по Эр-Рияду. Коалиция объяснила, что считает действующий порядок пограничного контроля неспособным остановить поставку баллистических ракет хуситам.

Йеменские повстанцы-хуситы 4 ноября запустили ракету дальностью полета 750 километров по цели в Саудовской Аравии. Силы саудовской ПВО сбили ракету, ее обломки упали в районе столичного аэропорта. Жертв, разрушений и перебоев в работе аэропорта не было.

Гуманитарные организации ООН выразили крайнюю озабоченность блокадой Йемена, заявив, что она может привести к значительному ухудшению ситуации со здравоохранением и продовольствием в стране.

Соседний с Саудовской Аравией Йемен с 2014 года погружен во внутренний конфликт. В конфликте с одной стороны участвуют хуситы из шиитского движения "Ансар Алла" и лояльная экс-президенту Али Абдалле Салеху часть армии, а с другой - правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади. С 2015 года арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией оказывает военную поддержку проправительственным силами. Считается, что хуситам, которые контролируют столицу Йемена и значительную территорию страны, негласную поддержку оказывает Иран.