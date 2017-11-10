Азербайджан в объективе российского фотохудожника - интересные откровения (ФОТО)

2017-11-10 20:52 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend Life/ - Член Союза журналистов и фотохудожников России Светлана Комкова провела четыре интенсивных дня в Азербайджане, запечатлев самые яркие явления жизни страны в фотографиях. О своих впечатлениях она рассказала журналисту межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан под руководством Дмитрия Савельева.

- Все СМИ про открытие вашей выставки написали, что поездка в Азербайджан была давней мечтой.

- Не знаю, может, и существуют люди, которые не хотят повидать мир, но среди фотографов таких нет. Мечта побывать на азербайджанской земле «обострилась» после знакомства с фотохудожником из Баку, заместителем председателя объединения фотографов Азербайджана Рауфом Умудовым. Позитивный, творческий, добродушный человек в своих рассказах очень ярко представлял республику, не оставляя собеседникам шанса сомневаться в сказочности этого края. Его приглашение в гости приоткрыло «дверь» моего желания, и оставалось только приложить усилия, чтобы отворить и войти в нее. Что я по прошествии двух лет общения с Рауфом сделала!

- Оправдались ли ваши ожидания?

- Азербайджан просто превзошел их!

- И что вас больше всего поразило в стране?

- В душе – общее, цельное состояние удовлетворения. Все работало на меня: погода, транспорт, наличие людей и их расположенность ко мне. Выпади одно звено – и неизвестно, как пошла бы моя работа. За четыре дня фотосъемок я проехала свыше 1200 км, побывав на северной, восточной и южной границе Азербайджана. За фотосъемками в Шеки, Лагич, Лерик и Баку осталась история, которая легла в основу фотографий и прописалась в моем сердце. Своеобразная архитектура Баку поражает своей пластикой, легкостью и изяществом. Суета любознательных туристов и горожан отражает деловое и культурное назначение города. Вдали от этого эпицентра дипломатии и колыбели страны жизнь народа подчинена законам природы. В районах Азербайджана сохранена удивительная историческая культура, ремесла, сельское хозяйство. Жизнь народа оказалась многогранна по своему бытовому укладу, социальному развитию и культурно-этническому порядку, и эта индивидуальность абсолютно не влияет на черты характера, которыми наделен народ Азербайджана: доброжелательность, открытость и улыбчивость.

- Вы побывали в самых разных уголках Азербайджана, вставала ли перед вами проблема языкового барьера? Или взаимопонимание было всегда?

- Отсутствие психологических барьеров в восприятии друг друга, как жителей разных стран, конфессий, статуса и образованности, позволяло общаться друг с другом на равных. В моих глазах находили отражение уважения и доброго любопытства, на меня же смотрели с доверием и благодарностью.

- Как вы оцениваете проведение выставки в Баку для вашего творческого самоопределения? Удалось ли пообщаться с посетителями выставки, как реагировала публика на ваши работы?

- Я благодарю Бога, что я имею возможность творчески реализовываться и без этого я не представляю себя. Фотография и журналистика помогают мне получать удовольствие от жизни и служить людям во имя мира и добра на земле. Выставка в Баку была организована на высшем уровне. Это заслуга ее организаторов: объединения фотографов Азербайджана и галереи «NUR Art House». Было приятно и волнительно видеть на открытии представителей бомонда Баку, высококлассных специалистов фотоискусства и обычных горожан, радеющих за имидж родной страны. Они пришли в намерении увидеть свой Азербайджан красивым, многоликим и сказочным, и убедиться в том, что это превосходство заметила и я. Люди с большой теплотой и искренне благодарили меня за проделанную работу, и я с охотой верила в то, что мне действительно удалось выхватить наиболее яркие моменты жизни народа Азербайджана. Особо почетно для меня оказалась просьба генерального директора галереи «NUR Art House», доктора искусствоведения, профессора Ройи Тагиевой подарить на память две фотографии. Этот жест лучше всего прочего подпитывает во мне уверенность в результативности и стимулирует на дальнейшие «фоторывки»!

- Есть ли намерение вернуться в Азербайджан еще раз?

- Я покидала Азербайджан с грустью и сожалением о том, что многое осталось не выполненным. У меня не осталось времени посетить православные храмы, и это огромный минус для моего интернет-проекта «Православные лики России, стран дальнего и ближнего зарубежья». Не сложилось поснимать уборку хлопка, за которым я наблюдала из окна автобуса. Осталось загадкой как растет гранат и какое оно, Каспийское море… Это, как аппетит, который приходит во время еды!