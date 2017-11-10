Драка между российскими и армянскими футболистами

2017-11-10 21:06 | www.oxu.az | 4

Матч молодежных сборных Армении и России (1:2) в квалификации Евро-2019 завершился потасовкой, сообщает Oxu.Az со ссылкой на Sports.ru.

В добавленное ко второму тайму время около скамейки сборной России состоялся жесткий стык, в результате которого пострадал Рифат Жемалетдинов. Это привело к потасовке между игроками.

В результате стычки Жемалетдинов и игрок сборной Армении Нарек Петросян получили по желтой карточке. После матча некоторые футболисты продолжили высказывать друг другу претензии.

С.Б.

