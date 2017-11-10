Туркменистан увеличит поставки электроэнергии в Афганистан

2017-11-10 21:05 | www.trend.az | 5

АШХАБАД /Trend/ - Энергетики Туркменистана ведут работу по наращиванию поставок электроэнергии в Афганистан, сообщает в пятницу госагентство "Туркмен довлет хабарлары".

На данном этапе, согласно заключённому ранее контракту, в соседнее государство ежегодно по двум направлениям - по линиям электропередачи Имамназар-Андхой и Серхетабат-Герат-Тургунды - поставляется 700 миллионов киловатт-часов электроэнергии.

Планируется наладить взаимодействие по энергопоставкам в провинции Бадхыз и Джовузджан.

Работы будут вестись согласно соглашению подписанному в июле 2017 года между министерством энергетики Туркменистана и министерством энергетики и водного хозяйства Афганистана.

"В настоящее время на основании соответствующих документов и достигнутых договорённостей предпринимаются целенаправленные шаги по дальнейшему наращиванию объёмов экспорта электроэнергии в Афганистан", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что туркменская электроэнергия в соседнее государство поступает по льготным ценам.

(Автор: Гусейн Гасанов)