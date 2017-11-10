Главе Туркменских авиалиний объявлен строгий выговор

2017-11-10 21:08 | www.trend.az | 5
АШХАБАД /Trend/ - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов объявил строгий выговор начальнику службы Туркменховаеллары (Туркменские авиалинии) Доврану Сабурову, говорится в пятницу в сообщении туркменского правительства.
Согласно соответствующему распоряжению, выговор объявлен "за неудовлетворительное исполнение должностных обязанностей и допущенные недостатки в работе".
Туркменховаеллары связан воздушным мостом с Россией, Украиной, Казахстаном, Беларусью, Великобританией, Францией, Турцией, ОАЭ, Германией, Таиландом, Китаем, Индией и другими.
Авиакомпания для международных и внутренних рейсов использует лайнеры Boeing, устаревшие же самолеты советского образца выставляет на распродажу.
Национальный авиаперевозчик планирует открыть воздушные сообщения в Милан (Италия), Джидду (Саудовская Аравия), Хошимин (Вьетнам), Тегеран (Иран), Тбилиси (Грузия), Ташкент (Узбекистан).
(Автор: Гусейн Гасанов)