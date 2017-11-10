Звезда Playboy о Стивене Сигале: Он попросил меня раздеться

2017-11-10 22:00 | www.oxu.az | 4

Фотомодель журнала Playboy и американская актриса Дженни Маккарти рассказала о сексуальных домогательствах и угрозах со стороны актера Стивена Сигала.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает Deadline.

По ее словам, они встретились в 1995 году на кастинге фильма «В осаде 2: Темная территория». Маккарти подчеркнула, что специально надела на пробы закрытое гавайское традиционное платье муу-муу, чтобы продюсеры обратили внимание на другие ее достоинства, а не на тело.

На кастинге никого, кроме Сигала, не было. Актер попросил девушку раздеться, чтобы показать, как она будет выглядеть обнаженной в откровенных сценах, рассказывает Маккарти. При этом Сигал лег на диван у камина и предложил ей занять место рядом с ним. «Давай еще раз прочтем текст. Но так, чтобы я видел твою грудь», — процитировала актера модель.

Актриса добавила, что после этого покинула помещение, но он пошел за ней, предупредив, чтобы она никому не рассказывала о произошедшем.

Дженни Маккарти регулярно снималась для Playboy в 1993-1998 годах. Модель стала девушкой месяца по версии издания в октябре 1993 года.

Ранее Стивена Сигала обвинили в домогательствах актрисы Лиза Герреро и Порша де Росси.

C.Б.

