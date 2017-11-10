Эр-Рияд поддержал газопроводный проект ТАПИ

2017-11-10 21:17 | www.trend.az | 5

АШХАБАД /Trend/ - Саудовская Аравия выразила поддержку инициированного Ашхабадом проекта строительства транснационального газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ), говорится в пятницу сообщении туркменского правительства.

Об этом стало известно в ходе заседания туркмено-саудовской межправкомиссии, состоявшегося на днях в Эр-Рияде. Об итогах визита на заседании правительства Туркменистана в пятницу сообщил вице-премьер Максат Бабаев.

По его словам, состоявшиеся переговоры создали возможности для привлечения саудовских инвестиций в международные и национальные проекты в нефтегазовой сфере, поиск и добычу полезных ископаемых, развитие коммуникаций.

"Выражено стремление к взаимовыгодному сотрудничеству по реализуемым в Туркменистане проектам в газохимической и промышленной отраслях, транспортно-коммуникационной, горнодобывающей и других сферах", - говорится в сообщении.

Напомним, что строительство туркменского участка газопровода ТАПИ протяженностью 214 километров началось в декабре 2015 года. На данном этапе решаются технические вопросы по его прокладке на территории Афганистана.

Являясь лидером TAPI Pipeline Company Limited, госконцерн Туркменгаз, имеющий контрольный пакет акций, выполняет функции основного финансиста и управленца проектом. В консорциум также входят Афганская газовая корпорация, пакистанская Inter State Gas Systems (Private) Limited и индийская GAIL.

Возможные затраты проекта ТАПИ варьируются до $10 миллиардов. Консорциум при участии Азиатского банка развития (АБР) продолжает активные переговоры со всеми заинтересованными сторонами. Изучаются различные варианты участия в проекте, такие как участие в доле компании, проектное финансирование, финансирование через международные банки развития и с помощью экспортно-кредитных агентств со всего мира.

Общая протяженность трубопровода, мощностью 33 миллиарда кубометров газа в год составит 1814 километров, в том числе 774 километра - по территории Афганистана, 826 километров - Пакистана до населенного пункта Фазилка на границе с Индией.

Газопровод ТАПИ будет экспортировать топливо с газового месторождения Галкыныш в Туркменистане, второго крупнейшего в мире.

(Автор: Гусейн Гасанов)