Правительство Туркменистана обсуждает отчет МВФ

2017-11-10 21:22 | www.trend.az | 5

АШХАБАД /Trend/ - На состоявшемся сегодня заседании Кабинета министров Туркменистана было доложено об итогах миссии Международного валютного фонда (МВФ), сообщает госагентство Туркмен довлет хабарлары (ТДХ).

Сообщается, что делегация МВФ находилась в Ашхабаде в период с 1 по 8 ноября 2017 года во главе с Мартином Соммером, которая провела серию встреч с ответственными лицами государственных органов, представителями реального и финансового секторов, научных кругов и дипломатического сообщества страны.

"Главной темой встреч стали вопросы макроэкономической и финансовой ситуации, экономических вызовов, а также прогнозы развития страны на ближайшую перспективу".

ТДХ отмечает, что в пресс-релизе МВФ (который пока не опубликован на официальном сайте фонда - Trend) говорится, что экономика Туркменистана продолжает адаптироваться к новой реальности более низких цен на нефть и природный газ.

"Официально объявляемый рост остаётся в целом стабильным за счёт увеличения объёмов импортозамещения, расширительной кредитной политики и экспорта природного газа",- приводятся в материале мнение экспертов МВФ.

Планируемый ввод в эксплуатацию новых газоперерабатывающих комплексов будет способствовать дальнейшему росту экономической активности.

Экспертами МВФ также отмечается, пишет ТДХ, что принятие официальными органами мер, способствующих макроэкономической корректировке, в частности, постепенное сокращение государственных инвестиций и реформа тарифов на коммунальные услуги.

"В числе позитивных практических шагов названы дальнейшее постепенное, но значительное сокращение расходов на государственные инвестиции в совокупности с мерами по корректировке уровня обменного курса национальной валюты и смягчением мер валютного регулирования",- подчеркивает ТДХ представляя выводы МВФ.

Относительно прогнозов на ближайший период было заявлено, что перед национальной экономикой открываются благоприятные перспективы.

Особый акцент делается на необходимости для дальнейшего развития частного сектора - первостепенное внимание уделить упрощению административных процедур и нерационального регулирования, ускорению реформирования и приватизации госпредприятий и накоплению, в первую очередь, человеческого капитала.

"Упрощённый режим в свободных экономических зонах может потенциально привлечь новые частные инвестиции, включая иностранные, а любые положительные примеры следует более широко тиражировать в других регионах Туркменистана",- говорится в сообщении ТДХ со ссылкой на МВФ.

(Автор: Гусейн Гасанов)