Патрис Эвра отстранен от футбола на 7 месяцев

2017-11-10 22:10 | www.oxu.az | 4

Дисциплинарный комитет УЕФА вынес решение по поводу инцидента с защитником «Марселя» Патрисом Эвра, который 2 ноября перед началом матча Лиги Европы с «Виторией Гимарайнш» (0:1) ударил ногой по голове фаната собственной команды и получил красную карточку.

Как сообщает Oxu.Az, УЕФА дисквалифицировал Эвра на все еврокубковые матчи до 30 июня 2018 года и оштрафовал 36-летнего футболиста на € 10 тыс. «Марсель» оштрафован за поведение своего игрока на € 25 тыс.

«Марсель» на своём официальном сайте объявил, что клуб расторг контракт с защитником Патрисом Эвра по обоюдному согласию сторон.

C.Б.

