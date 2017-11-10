Швеция сохранит временный пограничный контроль со странами Шенгена до мая

2017-11-10 23:02 | www.trend.az | 4

Швеция продлит временный контроль на границе со странами Шенгена, действующий с ноября 2015 года и срок которого истекает в ноябре этого года, на шесть месяцев - до 11 мая 2018 года. Об этом, как передает РИА Новости, говорится в сообщении для прессы минюста Швеции.

"Риск, связанный, прежде всего, с недостатками в контроле внешних границ ЕС, что позволяет потенциальным террористам пересекать Шенгенскую зону, означает, что мы должны сохранять наш собственный внутренний погранконтроль", - говорится в сообщении для прессы шведского министерства.

Ранее в октябре о продлении временного пограничного контроля также до мая следующего года сообщило и датское правительство. Необходимость сохранения контроля в кабмине Дании пояснили сохраняющейся сложной ситуацией с беженцами на внешних границах Европы, а также угрозой совершения террористического преступления в Дании.

Контроль на границе со странами Шенгенского соглашения в связи с наплывом беженцев в 2015 году Дания начала 4 января 2016 года.