Сильный пожар в жилом здании в Баку – ОБНОВЛЕНО + ФОТО

2017-11-10 23:17 | www.oxu.az | 4

В результате пожара, вспыхнувшего в 16-этажном жилом доме в Бинагадинском районе столицы, больше 10 человек отравились дымом. Один малолетний ребенок доставлен в токсикологическое отделение городской больницы №1.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, по предварительным данным, в одном из подъездов задымился электрический щит, после чего начался пожар.

Жители одного из подъездов были эвакуированы.

22:34

В Баку, на территории Бинагадинского района, в 16-ти этажном жилом доме вспыхнул пожар.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, к месту происшествия привлечены техника и живая сила МЧС.

Ведутся меры по тушению пламени.

С.Б.

