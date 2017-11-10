США назвали космос новой площадкой для войны

2017-11-10 23:19 | www.trend.az | 4

США рассматривают космос как площадку для ведения военных действий. Об этом сообщила министр американских ВВС Хезер Уилсон во время брифинга в Пентагоне, пишет РИА Новости.

"Мы переходим к рассмотрению космоса как пространства ведения военных действий", - заявила она.

Кроме того, по словам Уилсон, в 2018 году Пентагон планирует увеличить расходы на "экономически выгодную модернизацию" космических разработок на 20%.

"Мы продвигаем модернизацию в сфере космоса, для того чтобы увеличить свое могущество во всех областях нашей деятельности", - сказала министр.

Она напомнила, что на прошлой неделе Вашингтон объявил о запуске программы Space Enterprise Consortium, на которую предполагается выделить 100 миллионов долларов.

"С ее помощью мы постараемся больше экспериментировать и заниматься моделированием в космосе, для того чтобы интенсивно расширять наши возможности", - отметила Уилсон.

Начальник штаба ВВС США генерал Дэвид Голдфин, в свою очередь, заявил, что народ ждет от американских военных космического превосходства, которое предполагает "свободу от нападения и свободу маневра".