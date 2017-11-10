Пожар в жилом здании в Баку потушен - ОБНОВЛЕНО-1

2017-11-10 23:16 | www.apa.az | 5

Пожар в 16-этажном жилом здании в Баку потушен.

Как передает АПА, благодаря принятым мерам, распространение пламени предотвращено, пожар потушен.

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22:30

В результате пожара, вспыхнувшего в 16-этажном жилом доме в Бинагадинском районе столицы, больше 10 человек отравились дымом. Один малолетний ребенок доставлен в токсикологическое отделение городской больницы №1.

Как передает АПА, по предварительным данным, в одном из подъездов задымился электрический щит, после чего начался пожар.

Жители одного из подъездов были эвакуированы.

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22:30

В Баку, на территории Бинагадинского района, в 16-ти этажном жилом доме вспыхнул пожар.

Как передает АПА, к месту происшествия привлечены техника и живая сила МЧС.

Ведутся меры по тушению пламени.