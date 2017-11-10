Число жертв обрушения жилого дома в Ижевске возросло до 7

2017-11-10 23:35 | www.apa.az | 5

Число погибших при обрушении части жилого дома в Ижевске увеличилось до семи человек.

Как передает АПА со ссылкой на «РТ», об этом заявили в оперативном штабе МЧС.

«Из-под завалов извлечено тело седьмого погибшего», отмечается в сообщении.

Ранее стало известно, что в отношении сына хозяйки квартиры в доме в Ижевске, где произошёл взрыв газа, возбуждено дело по статье «Убийство».

9 ноября стало известно об обрушении дома 36 по Удмуртской улице, обрушилась часть этажей с первого по девятый.