Как Дель Пьеро не пускали к Месси в Москве – ВИДЕО

2017-11-10 23:33 | www.oxu.az | 4

Как Дель Пьеро не пускали к Месси в Москве ВИДЕО

Бывший нападающий сборной Италии Алессандро Дель Пьеро, который накануне побывал в гостях у сборной Аргентины, некоторое время не мог попасть к Лионелю Месси, сообщает Oxu.Az со ссылкой на «Лайф».

Всё дело в том, что охранники столичной гостиницы, по данным портала, не узнали Дель Пьеро. Помощники итальянца и журналисты, которые находились в отеле, попытались объяснить охране на русском, кто это такой, но безрезультатно.

Развязка наступила, когда один из представителей тренерского штаба аргентинской команды пришёл на шум. Он сразу узнал Дель Пьеро, обнял его и отвёл к Месси.

С.Б.

