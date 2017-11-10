Пожар в 17-этажном здании в Баку потушен (ОБНОВЛЕНО-2)

2017-11-10 23:37 | www.trend.az | 4

23:37 (GMT+4) Пожар в 17-этажном здании на улице Фармана Меликова 7-ого микрорайона Бинагадинского района Баку потушен привлеченными на место происшествия пожарными рачетами.

По факту ведется расследование.

22:38 (GMT+4) БАКУ /Trend/ - Пожар в 17-этажном здании на улице Фармана Меликова 7-ого микрорайона Бинагадинского района Баку начался на 13-ом этаже, сообщили Trend в МЧС Азербайджана.

Как сообщило министерство, 15 человек были эвакуированы из здания.

"Распространение огня предотвращено. В настоящее время продолжается тушение пожара", - сообщили в МЧС.

Пострадавших в результате пожара нет.

По словам очевидцев, на верхних этажах здания находятся несколько человек. Эвакуировать их пока не удалось.

22:11 (GMT+4) В одном из многоэтажных зданий Баку возник пожар.

Пожар возник на 17-ом этаже 17-этажного здания на улице Фармана Меликова 7-ого микрорайона города.

По словам очевидцев, пожар распространился до 14 этажа. На месте происшествия работают пожарные расчеты МЧС.

22:38 (GMT+4)