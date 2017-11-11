В результате ДТП в Кюрдемире 2 человека получили тяжелые ранения

2017-11-11 00:31 | www.apa.az | 4

В результате дорожно-транспортного происшествия в Кюрдемирском районе 2 человека получили тяжелые ранения

Как сообщает местное бюро АПА, минувшим вечером на территории райцентра столкнулись легковые автомобили марок «ВАЗ» и «Мерседес», после чего вторая автомашина, потеряв управление, сбила стоящего на обочине дороги пешехода.

В результате аварии тяжелые травмы получили пассажир автомобиля «ВАЗ» Вугар Юнусов (1967 г.р.) и пешеход Сяйад Гусейнов (1971 г.р.). Пострадавшие доставлены в ЦРБ Кюрдемирского района.

По факту ведется расследование.