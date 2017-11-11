Швеция обыграла Италию в первом матче за право сыграть на ЧМ-2018

2017-11-11 01:33 | www.apa.az | 5

Сборная Швеции по футболу одержала победу над командной Италии со счетом 1:0 в первом стыковом матче за право сыграть на чемпионате мира - 2018.

Как передает АПА, встреча прошла в Швеции, мяч на 61-й минуте забил Якоб Йоханссон.

Ответный матч между сборными Италии и Швеции пройдет 13 ноября в Милане.

На данный момент известны 24 команды, которые примут участие в чемпионате мира - сборные России, Бразилии, Ирана, Японии, Мексики, Бельгии, Южной Кореи, Саудовской Аравии, Германии, Англии, Испании, Нигерии, Коста-Рики, Польши, Египта, Исландии, Сербии, Франции, Португалии, Панамы, Уругвая, Колумбии, Аргентины и Сенегала.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России. Жеребьевка финальной стадии турнира пройдет в Москве 1 декабря.