Шведские футболисты обыграли итальянцев в первом матче за право сыграть на ЧМ-2018

2017-11-11 01:52 | www.trend.az | 5

Сборная Швеции по футболу одержала победу над командной Италии со счетом 1:0 в первом стыковом матче за право сыграть на чемпионате мира - 2018. Встреча прошла в Швеции, передает ТАСС.

Мяч на 61-й минуте забил Якоб Йоханссон. Ответный матч между сборными Италии и Швеции пройдет 13 ноября в Милане.

Сборная Швеции в отборочном турнире заняла второе место в группе A, набрав 19 очков и уступив первую строчку команде Франции. Итальянцы с 23 очками стали вторыми в группе G, пять баллов уступив испанцам.

На данный момент известны 24 команды, которые примут участие в чемпионате мира - сборные России, Бразилии, Ирана, Японии, Мексики, Бельгии, Южной Кореи, Саудовской Аравии, Германии, Англии, Испании, Нигерии, Коста-Рики, Польши, Египта, Исландии, Сербии, Франции, Португалии, Панамы, Уругвая, Колумбии, Аргентины и Сенегала.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт- Петербурге, Самаре, Нижнем Новгороде, Казани, Сочи, Ростове- на-Дону, Саранске, Волгограде, Калининграде и Екатеринбурге. Жеребьевка финальной стадии турнира пройдет в Москве 1 декабря.