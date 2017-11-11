Арабская коалиция нанесла два авиаудара по министерству обороны Йемена

2017-11-11 03:10 | www.trend.az | 4

Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией нанесла два авиаудара по министерству обороны в столице Йемена Сане, есть пострадавшие, сообщил источник РИА Новости.

По словам источника, в результате авиаударов десять человек пострадали, состояние двоих оценивается как тяжелое.

Кроме того, были разрушены семь жилых домов, местные жители были эвакуированы.

Соседний с Саудовской Аравией Йемен с 2014 года погружен во внутренний конфликт. В конфликте с одной стороны участвуют хуситы из движения "Ансар Алла" и лояльная экс-президенту Али Абдалле Салеху часть армии, а с другой - правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади. С 2015 года арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией оказывает военную поддержку проправительственным силами. Считается, что хуситам, которые контролируют столицу Йемена и значительную территорию страны, негласную поддержку оказывает Иран.