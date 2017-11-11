Глава Туниса продлил режим ЧП в стране на три месяца

2017-11-11 03:23 | www.apa.az | 5

Президент Туниса Беджи Каид Эс-Себси принял решение продлить в стране режим чрезвычайного положения на три месяца.

Как передает АПА, об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

«В результате консультации с премьер-министром и главой палаты представителей президент республики принял решение о продлении режима чрезвычайного положения на всей территории Туниса на три месяца с 12 ноября», — говорится в сообщении службы в Facebook.

Глава Туниса ввёл в стране чрезвычайное положение 4 июля 2015 года в связи с терактом рядом с городом Сус.