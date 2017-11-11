После авиаударов арабской коалиции по Йемену пострадали 10 человек - ОБНОВЛЕНО

2017-11-11 04:08 | www.apa.az | 4

После авиаударов коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией, по столице Йемена Сане пострадали 10 человек

Как передает АПА со ссылкой на “Gazeta.ru”, состояние двух пострадавших оценивается как тяжелое.

Отмечается, что разрушены семь жилых домов, местные жители были эвакуированы.

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Коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, нанесла в пятницу вечером два удара с воздуха в районе здания министерства обороны в йеменской столице Сане, контролируемой хуситами.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, о жертвах и раненых в настоящее время не сообщается.

Как сообщает йеменское информационное агентство SABA, в результате этого воздушного обстрела были повреждены также жилые дома.