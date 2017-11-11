Члены Конгресса США намерены ограничить размер пенсии бывшим президентам страны

2017-11-11 06:01 | www.trend.az | 4

Члены Конгресса США намерены ограничить размер пенсии бывшим президентам страны до $200 тыс. в год. Об этом, как пишет ТАСС, сообщила в пятницу газета The Washington Examiner, пояснив, что пять ныне живущих экс-президентов получают в настоящее время примерно по $205 тыс.

По ее информации, Палата представителей Конгресса на следующей неделе проголосует за соответствующий законопроект, инициатором которого стал конгрессмен-республиканец Джоди Хайс. "Будет справедливо уменьшить финансовую поддержку налогоплательщиками бывших президентов, которые просто не нуждаются в такой помощи", - приводит его слова издание.

В октябре аналогичный законопроект был одобрен сенатским комитетом по национальной безопасности. На рассмотрение коллег его представила сенатор Джони Эрнст, также входящая во фракцию республиканцев. "Наш государственный долг превышает $20 трлн, предлагаемые нами меры - еще один важный шаг, призванный прекратить бесконтрольное расходование казенных денег. Это просто возмутительно просить налогоплательщиков оплачивать расходы экс-президентов в то время, как они зарабатывают миллионы долларов на продаже своих мемуаров и чтении лекций", - цитирует ее издание.

Помимо сокращения размера пенсии, законопроект предусматривает уменьшение до $500 тыс. в год выделяемых каждому из экс-президентов средств на аренду офиса и оплату труда штата помощников. Через пять лет данная сумма будет автоматически урезаться до $350 тыс., а еще через пять - до $250 тыс.

Выплаты из казны бывшим президентам по данной статье расходов сильно различаются. Так, Джимми Картер в 2016 году получил $230 тыс., Джордж Буш-старший - свыше $600 тыс., Билл Клинтон - более $700 тыс., а Джордж Буш-младший - $800 тыс. Ожидается, что годовая аренда офиса в Вашингтоне для Барака Обамы, покинувшего Белый дом 20 января, может обойтись в 2018 году в $536 тыс.

Предлагается также автоматически сокращать размеры пособий экс-президентам в том случае, если их дополнительные доходы превышают $400 тыс. в год.