Четыре человека погибли при авиаударах аравийской коалиции в столице Йемена - ОБНОВЛЕНО-1

2017-11-11 07:02 | www.apa.az | 4

Не менее четырех человек погибли, еще столько же пострадали в результате осуществленных в пятницу двух авиаударах аравийской коалиции в контролируемой хуситами столице Йемена.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, среди погибших есть двое детей.

Ранее стало известно, что при налете были повреждены жилые дома.

В пятницу вечером агентство France Presse сообщало, что авиаудары были произведены в районе здания министерства обороны в Сане.

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04:08

После авиаударов коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией, по столице Йемена Сане пострадали 10 человек

Как передает АПА со ссылкой на “Gazeta.ru”, состояние двух пострадавших оценивается как тяжелое.

Отмечается, что разрушены семь жилых домов, местные жители были эвакуированы.

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01:28

Коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, нанесла в пятницу вечером два удара с воздуха в районе здания министерства обороны в йеменской столице Сане, контролируемой хуситами.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, о жертвах и раненых в настоящее время не сообщается.

Как сообщает йеменское информационное агентство SABA, в результате этого воздушного обстрела были повреждены также жилые дома.