Президент Узбекистана отмечает положительные сдвиги в отношениях с ЕС

2017-11-11 07:19 | www.trend.az | 4

ТАШКЕНТ /Trend/ - Президент Узбекистана отмечает заметные положительные сдвиги по углублению многоплановых отношений с европейской стороной.

Об этом Шавкат Мирзиёев сказал на двусторонней встрече 10 ноября с Верховным представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности, вице-президентом Еврокомиссии Федерикой Могерини.

Встреча состоялась в Самарканде, Ф.Могерини принимает участие в Международной конференции по обеспечению безопасности и устойчивого развития в Центральной Азии под эгидой ООН, а также в министерской встрече «ЕС – Центральная Азия».

Как сообщили в пресс-службе главы государства, в ходе беседы Ш.Мирзиёев выразил заинтересованность в наполнении партнерства с Евросоюзом практическим содержанием в сфере инвестиций и торговли, финансово-технического сотрудничества, образования, обмена передовым опытом и технологиями по целому ряду направлений.

Президент также подчеркнул, что участие Ф.Могерини в конференции и проведение министерской встречи «ЕС – Центральная Азия» в год 10-летия принятия Стратегии Евросоюза по Центральной Азии свидетельствуют о важном значении, придаваемом Европой региону ЦА.

Ш.Мирзиёевым отмечено, ЕС – один из ключевых партнеров страны, и Узбекистан твердо выступает за дальнейшее всестороннее укрепление взаимовыгодного сотрудничества с Евросоюзом.

Сторонами также обсуждены вопросы международного и регионального характера, в частности, укрепления политического доверия и обеспечения устойчивого развития в Центральной Азии.

(Автор: Диана Алиева)