Президент Узбекистана отмечает активизацию узбекско-иранских отношений

2017-11-11 07:23 | www.trend.az | 3

ТАШКЕНТ /Trend/ - Президент Узбекистана отмечает активизацию узбекско-иранских отношений. Это Шакат Мирзиёев подчеркнул в ходе встречи 10 ноября в Самарканде с министром иностранных дел Ирана Мухаммадом Джавадом Зарифом.

Глава иранского МИД стал одним из высокопоставленных участников Международной конференции по обеспечению безопасности и устойчивого развития в Центральной Азии под эгидой ООН в Самарканде.

Как сообщили в пресс-службе президента Узбекистана, на встрече Шавката Мирзиёева и Мухаммада Джавада Зарифа рассмотрены перспективы дальнейшего расширения взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами.

С удовлетворением отмечено, что плодотворные итоги двусторонней встречи на высшем уровне в сентябре текущего года на полях саммита Организации исламского сотрудничества в Астане способствовали активизации узбекско-иранских отношений.

В качестве приоритетных направлений взаимодействия обозначены дальнейшее развитие политического диалога, увеличение объемов взаимного товарооборота и усиление кооперации в различных отраслях экономики, формирование эффективной транспортно-коммуникационной сети в регионе.

Подчеркнуто, что важная роль в продвижении взаимовыгодных проектов отводится деятельности совместной Межправительственной комиссии.

Глава внешнеполитического ведомства Ирана поблагодарил президента Шавката Мирзиёева за теплый прием и передал приветствия президента Ирана Хасана Рухани.

Добавим, что встреча Шавката Мирзиёева с главой Ирана Хасаном Рухани состоялась в рамках саммита Организации исламского сотрудничества по науке и технологиям в Астане 10 сентября т.г.

На переговорах с президентом Ирана обсуждались вопросы экономического сотрудничества, партнерства в сферах транспортных коммуникаций, энергетики, банковском секторе, научной сфере, а также борьбы с терроризмом.

Шавкат Мирзиёев в ходе сентябрьской встречи заявил, что Узбекистан поддерживает намерение Ирана стать членом Шанхайской организации сотрудничества (сейчас Иран имеет статус наблюдателя), а также готов к расширению связей во всех сферах, представляющих взаимный интерес.

Шавкат Мирзиёев также пригласил Хасана Рухани посетить с визитом Узбекистан.

Кроме того 16-18 октября т.г. Исламскую Республику Иран посетила с официальным визитом правительственная делегация Республики Узбекистан во главе с министром иностранных дел Абдулазизом Камиловым.

В рамках визита глава МИД Узбекистана 18 октября был принят президентом Исламской Республики Иран Хасаном Рухани. Кроме обсуждения перспектив развития двусторонних отношений, состоялся также обмен мнениями по представляющим взаимный интерес вопросам международной и региональной политики

В программу визита вошли также встречи и переговоры с вице-президентом Суреном Саттари, министром иностранных дел Джавадом Зарифом и руководителями других государственных структур.

Делегация Узбекистана также 18 октября приняла участие в узбекско-иранском бизнес-форуме и провела переговоры с перспективными партнерами.

На форуме выступили главы МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов, министрства внешней торговли Элёр Ганиев, председатель АО «Узбекнефтегаз» Алишер Султанов и другие члены узбекской делегации.

От имени иранского правительства выступил заместитель министра промышленности, рудников и торговли Ирана Моджтаба Хосравтадж.

Участники форума отметили важность расширения торгово-экономического, транспортно-коммуникационного и инвестиционного сотрудничества, а также поощрения деловых кругов двух стран к установлению прямых контактов и реализации совместных проектов.

В рамках визита делегации Узбекистана в Иран и по итогам бизнес-форума подписан ряд взаимовыгодных двусторонних документов, в частности протокол о намерениях на $7,5 млн, а также соглашения на поставку сельскохозяйственной и текстильной продукции на сумму $25,5 млн.

(Автор: Диана Алиева)